Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что все нужно сделать в течение 2 недель. Мол, иначе будут кадровые решения. Об этом говорили на президиуме Конгресса местных и региональных властей 11 февраля.
Заметьте На тероборону Одессы выделят 20 миллионов: Труханов хочет разместить штаб в тюрьме
Где меньше всего готовы к вторжению
Зеленский отметил, что сейчас наименее подготовленными к различным угрозам являются несколько регионов. Такими он считает Мариуполь, Одессу, Киевскую область и сам город Киев.
Президент обратился к главам ОГА этих областей, а также к Киевской городской государственной администрации. Он отметил, что подготовка должна быть "без импровизации", а с консультациями военных.
Чтобы все было по закону о Национальном сопротивлении. Свяжитесь, за 2 недели сделайте! У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой. В противном случае будут кадровые решения,
– сказал глава Украины.
Этот президиум Конгресса местных и региональных властей при участии президента состоялся в Харькове. Трансляцию оттуда можно посмотреть по этой ссылке.
Кстати В Киеве вместо бомбоубежища работает стрип-клуб: там уже готовы предоставить укрытие