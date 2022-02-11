Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на выступление Владимира Зеленского. Глава государства заявил, что все нужно сделать в течение 2 недель. Мол, иначе будут кадровые решения. Об этом говорили на президиуме Конгресса местных и региональных властей 11 февраля.

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Зеленский отметил, что сейчас наименее подготовленными к различным угрозам являются несколько регионов. Такими он считает Мариуполь, Одессу, Киевскую область и сам город Киев.

Президент обратился к главам ОГА этих областей, а также к Киевской городской государственной администрации. Он отметил, что подготовка должна быть "без импровизации", а с консультациями военных.

Чтобы все было по закону о Национальном сопротивлении. Свяжитесь, за 2 недели сделайте! У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой. В противном случае будут кадровые решения,

– сказал глава Украины.

Этот президиум Конгресса местных и региональных властей при участии президента состоялся в Харькове. Трансляцию оттуда можно посмотреть по этой ссылке.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. Кроме того, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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