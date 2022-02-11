Про це повідомляє 24 канал з посиланням на виступ Володимира Зеленського. Очільник держави заявив, що все потрібно зробити протягом 2 тижнів. Мовляв, інакше будуть кадрові рішення. Про це говорили на президії Конгресу місцевих та регіональних влад 11 лютого.

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Де найменше готові до вторгнення

Зеленський зазначив, що наразі найменш підготовленими до різних загроз є кілька регіонів. Такими він вважає Маріуполь, Одесу, Київську область та саме місто Київ.

Президент звернувся до голів ОДА цих областей, а також до Київської міської державної адміністрації. Він зазначив, що підготовка має бути "без імпровізації", а з консультаціями військових.

Щоб усе було згідно з законом про національний спротив. Сконтактуйтеся, за 2 тижні зробіть! У нас немає часу щось шукати, вирішувати, займатися політикою. В іншому разі будуть кадрові рішення,

– сказав очільник України.

Ця президія Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента відбулася в Харкові. Трансляцію звідти можна подивитися за цим посиланням.