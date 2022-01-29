Мовиться про підвальне приміщення на вулиці Велика Васильківська, 58. Це стало відомо, коли туди прийшли журналісти.

Важливо У КМДА розповіли, як вступити до територіальної оборони Києва та захистити столицю

Шкіряні меблі будуть доступними

Охоронець закладу одразу повідомив, що знає про стратегічну важливість їхнього об’єкту. Зазвичай вхід у клуб "Пентхаус" у будні коштує 400 гривень. Але, за словами охоронця, у випадку небезпеки, там можна буде перебувати безкоштовно.



Київське бомбосховище-клуб / Фото "Пентхаус"

Будь-який киянин зможе безперешкодно зайняти шкіряне крісло за столиком. Проте невідомо, чи адміністрація клубу готує план дій на такий випадок.



Бомбосховище на Великій Васильківській / Фото "Пентхаус"

Де ще можна знайти укриття

Влада столиці оновила карту бомбосховищ ще 21 грудня. Тоді в КМДА заявили, що це необхідно на випадок початку повномасштабних бойових дій.

Щоб кияни знали, де можна сховатися, для них створили інтерактивну карту бомбосховищ. Часто ними є не лише клуби, а й зоомагазини, аптеки чи підвали комунальних установ. У список також внесли кілька підземних паркінгів, метрополітени та інші споруди.

Усі точки укриття населення столиці / Карта google

Зверніть увагу! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Як перевіряли бомбосховища столиці: дивіться сюжет 24 каналу