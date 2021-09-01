Майже 34 градуси: який серпневий день був найспекотніший у Києві

У Києві середня температура в серпні становила +21,1 градуса. Це майже на градус більше за кліматичну норму. Дослідники кажуть, що найспекотніше було 17 серпня. Температура в цей день сягнула +33,4.

Про підсумки погоди в серпні повідомили 1 вересня. Окрім температури повітря, проаналізували ще кількість опадів.

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За дослідженнями кліматологів, найтепліший день у місяці – 17 серпня. Після полудня температура там піднялась аж до +33,4 градуса тепла. Найхолодніше було 27 серпня. Температура повітря в цей день становила лише +13,6.

Середня температура за місяць – +21,1 градуса тепла, що перевищує норму на 0,7 градуса.

Щодо опадів у серпні, то дощу тут випало понад норму. На проспекті Науки, 37 зафіксували аж 65 міліметрів дощу. Це – 116% кліматичної норми.

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