У Мінкульті пообіцяли почати відновлення костелу Святого Миколая у жовтні

Роботи з відновлення костелу Святого Миколая у Києві мають розпочатись у жовтні. До речі, гроші на порятунок пам'ятки архітектури продовжують надходити.

Так, 14 вересня пройшло перше засідання робочої групи щодо контролю за відновленням костелу. Очолює групу міністр культури та інформаційної політики.

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До складу групи також увійшли представники Мінкульту, Держагентства з питань мистецтв та мистецької освіти, Нацбудинку органної та камерної музики України, Римо-Католицької Церкви, а також бізнесу та громадськості.

Проведуть експертизу аварійного стану

Наразі костел має попередній висновок ДСНС. На черзі – заключення Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Потім проведуть експертизу аварійного стану, а після – складуть проєктно-кошторисну документацію.

Скільки зібрали грошей на ремонт

У Мінкульті зауважили, що гроші на відновлення архітектури й далі надходять. Станом на 14 вересня на рахунку Національного будинку органної та камерної музики України є 15,7 мільйона гривень.

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