У Мінкульті відповіли, у скільки обійдуться протиаварійні роботи в костелі святого Миколая

У Києві в костелі святого Миколая 3 вересня сталася пожежа. У Міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи у 75 мільйонів гривень.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко. Наразі використовувати костел не можна – існують ризики.

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"Попередні висновки щодо того, скільки можуть коштувати протиаварійні роботи – приблизно 75 мільйонів гривень", – сказав глава Мінкульту.

Олександр Ткаченко зазначив, що якщо рухатися за графіком, то безпосередньо відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть за місяць. Наразі у відповідному питанні нема серйозних перешкод.

Нас ніщо не стримує, крім тендерних процедур, розпочати роботи щодо реставрації зовнішнього фасаду вже найближчим часом,

– зазначив Ткаченко.

Олександр Ткаченко про відновлення костелу у Києві: дивіться відео

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