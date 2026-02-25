Суцільна корозія та тріщини: науковці б'ють на сполох через стан моста Патона у Києві

Технічний стан мосту імені Патона у Києві спричиняє серйозне занепокоєння серед фахівців. На думку експертів, питання відновлення мостового переходу вже давно перезріло і потребує системного державного рішення.

Про це розповів академік НАН України, перший віцепрезидент Академії – В'ячеслав Богданов.

Цікаво Приречені на руйнування: які дороги Україна втратить без термінових ремонтів

У якому стані міст Патона у Києві?

За даними Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського та Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона, в Україні експлуатують понад 28 тисяч мостів і шляхопроводів, значна частина яких працює з перевантаженням.

Якщо залізничні мости перебувають під постійним контролем, то автодорожні та комунальні споруди часто не відповідають сучасним вимогам безпеки, а єдиної системи технічного нагляду фактично не існує,

– зазначив В'ячеслав Богданов.

За словами академіка, особливо складна ситуація у Києві.

Зокрема, за результатами обстежень:

Дарницький міст – працездатний;

Північний і Південний – обмежено працездатні;

міст Метро та міст імені Є.О. Патона – визнані непрацездатними (аварійними), причому статус аварійного міст Патона має ще з 2017 року.

Найбільше занепокоєння фахівців викликає саме технічний стан мосту імені Є.О. Патона.

"За результатами останніх обстежень, у його конструкціях зафіксовано критичні корозійні пошкодження несних елементів – головних і поперечних балок, а також тріщини у з'єднаннях поясів і стінок головних балок", – наголосив перший віцепрезидент НАН України.

За словами ученого-механіка, фактично метал поперечних балок, на яких лежать плити проїзної частини, уже майже повністю з'їла корозія. Головні балки – а їх там чотири – наразі залишаються у відносно стабільному стані, і, ймовірно, саме це поки дозволяє мосту пропускати транспортні потоки, хоча й з обмеженнями.

За словами науковців, залишковий ресурс споруди оцінюється як нульовий, а корозійні процеси стають дедалі менш передбачуваними.

У НАН України також показали фото зі станом мосту Патона у Києві. На одному фото видно корозію у понад 50% поперечного перерізу горизонтальної в'язі.



Корозія поперечного перерізу горизонтальної в'язі на мості Патона у Києві / Фото НАН України

На іншому фото – руйнування поперечної балки на одній з опор (станом на 2018 рік)



Руйнування поперечної балки на одній з опор мосту Патона у Києві / Фото НАН України

Чи збираються міст Патона ремонтувати?

В'ячеслав Богданов зауважує, що, попри те, що КМДА ще у 2018 році визначила "Київавтодор" замовником робіт, тендери на проєктування тричі скасовувалися (у 2020 та 2021 роках).

Поки міст Метро вже почали ремонтувати, міст Патона залишається заручником бюрократичної тяганини,

– наголошує академік.

Водночас міст імені Є.О. Патона – не лише ключова транспортна артерія між берегами Дніпра. Це перша у світі суцільнозварна автодорожня споруда, символ української інженерної школи й об'єкт історичної спадщини, який визнано видатною зварною конструкцією XX століття.

Богданов підкреслив, що на початку 2026 року Національний комітет України з теоретичної та прикладної механіки звернувся до Кабінету Міністрів з пропозиціями щодо організації та фінансування капітального ремонту мосту.

Науковці НАН України, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона та Український інститут сталевих конструкцій готові долучитися до розв'язання проблеми й надати експертну підтримку.

Нещодавно у Києві асфальт клали просто на сніг?