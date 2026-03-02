"Нові правила проїзду мостом Патона": у КМДА відреагували на публікації в мережі

У мережі шириться інформація про нібито нові правила проїзду мостом імені Патона у Києві. Втім наразі міст працює з чинними обмеженнями, про які інформували на офіційних ресурсах.

Київська міська державна адміністрація повідомила, що не оприлюднювала матеріали про нібито "нові правила", а поширена інформація у соцмережах є фейковою.

Які обмеження нині діють на мосту імені Патона?

У понеділок, 2 березня, у КМДА наголосили, що інформація про "нові правила" проїзду мосту Патона є неправдивою. Усі актуальні рішення, зміни чи обмеження публікують на офіційних сайтах міської влади, профільних департаментів та комунальних підприємств.

Наразі міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро працює з раніше встановленими обмеженнями. Станом на сьогодні:

заборонений рух вантажного транспорту;

крайні смуги проїжджої частини перекриті спеціальними наливними бар'єрами.

Водночас у міській адміністрації наголосили, що фахівці КП "Київавтошляхміст" цілодобово контролюють технічний стан опорних конструкцій мосту та проводять необхідні роботи для його належного утримання.

Також влада зауважила, що за поширення неправдивих чуток передбачена адміністративна відповідальність – штраф чи виправні роботи згідно із законодавством.

Цікаво! У 2018 році Київська міська рада визначила "Київавтодор" замовником робіт з відновлення мосту, втім тендери на проєктування скасовувались тричі – у 2020 та 2021 роках. Наразі міст Патона досі залишається заручником бюрократичної тяганини.

Як науковці коментують стан мосту Патона в Києві?