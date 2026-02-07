На Київ очікує нове випробування у найближчі дні: Кличко звернувся до містян

На столицю знову насувається негода. Віталій Кличко попередив, що киян очікують непрості дні.

У Києві прогнозують сильні морози, зокрема, вночі. Тим часом ситуація в енергосистемі залишається важкою. Мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори – дві години. Про це йдеться у заяві мера Віталія Кличка.

Дивіться також У частини Києва світла буде більше: графіки змінять через знищення Дарницької ТЕЦ

Чого очікувати киянам у найближчі дні?

Мусимо пройти найближчі кілька діб, що будуть дуже складними для Києва,

– наголосив міський голова.

Він повідомив, що доручив керівникам районних адміністрацій Києва забезпечити нормальну роботу пунктів обігріву. У них мають бути тепло, електрика та їжа.

Разом із міськими службами райони повинні подбати про підключення генераторів, наявність пального та всього необхідного. Пункти мають працювати так, щоб кияни могли прийти зігрітися, зарядити телефони, випити гарячого чаю та перекусити.

Також раніше в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах облаштували опорні пункти, де мешканці можуть за потреби залишитися на ніч.

Нагадаємо, що у Києві понад 1000 багатоповерхівок залишилися без опалення після того, як ворог пошкодив Дарницьку ТЕС під час атаки 3 лютого.

Яка ситуація в енергосистемі України?