На Київ очікує нове випробування у найближчі дні: Кличко звернувся до містян
- На Київ насуваються сильні морози, що ускладнить ситуацію у місті в умовах важкого стану енергосистеми.
- Віталій Кличко доручив забезпечити нормальну роботу пунктів обігріву, щоб кияни мали доступ до тепла, електрики та їжі.
На столицю знову насувається негода. Віталій Кличко попередив, що киян очікують непрості дні.
У Києві прогнозують сильні морози, зокрема, вночі. Тим часом ситуація в енергосистемі залишається важкою. Мешканці столиці отримують електроенергію тільки на півтори – дві години. Про це йдеться у заяві мера Віталія Кличка.
Чого очікувати киянам у найближчі дні?
Мусимо пройти найближчі кілька діб, що будуть дуже складними для Києва,
– наголосив міський голова.
Він повідомив, що доручив керівникам районних адміністрацій Києва забезпечити нормальну роботу пунктів обігріву. У них мають бути тепло, електрика та їжа.
Разом із міськими службами райони повинні подбати про підключення генераторів, наявність пального та всього необхідного. Пункти мають працювати так, щоб кияни могли прийти зігрітися, зарядити телефони, випити гарячого чаю та перекусити.
Також раніше в Дарницькому, Дніпровському та Деснянському районах облаштували опорні пункти, де мешканці можуть за потреби залишитися на ніч.
Нагадаємо, що у Києві понад 1000 багатоповерхівок залишилися без опалення після того, як ворог пошкодив Дарницьку ТЕС під час атаки 3 лютого.
Яка ситуація в енергосистемі України?
- 7 лютого ворог вкотре атакував енергетику України. Цього разу під ударом перебували переважно енергооб'єкти на Заході.
- Чергова масована атака на енергосистему призвела до значних пошкоджень, спричинивши дефіцит електроенергії та аварійні відключення світла.
- Гендиректор ДТЕК наголосив, що без швидкого надходження додаткових боєприпасів для протиповітряної оборони та посилення дипломатичної підтримки енергетична криза в Україні може найближчим часом перерости в гуманітарну.