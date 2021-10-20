Не поділили дорогу і збили жінку: на Солом'янці сталася нічна смертельна ДТП
Джерело:телеграм-канал dtp.kiev.ua
На Повітрофлотському проспекті в ніч проти 20 жовтня трапилася смертельна аварія. Її жертвою стала жінка-пішохід.
Фатальне зіткнення відбулося на перехресті, де встановлений світлофор. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.
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Водії "не помістилися" на дорозі
Аварія нібито сталася через те, що водії Hyundai Elantra та Skoda Fabia не поділили дорогу і допустили зіткнення. На кадрах з місця пригоди видно, що обидві автівки зазнали серйозних пошкоджень. Що ж до жінки, яка загинула, то її ударом відкинуло на кілька метрів.
Від отриманих травм потерпіла померла на місці / Фото dtp.kiev.ua
Смертельне зіткнення відбулося біля "Книгарні Є" / Фото dtp.kiev.ua
На місці трощі утворився затор
Для з'ясування всіх обставин автокатастрофи на Повітрофлотський проспект, 31 прибули поліція та слідчі. За інформацією телеграм-каналу "Київ оперативний", вранці 20 жовтня на місці аварії утворився затор. Розбиті автівки продовжували стояти на дорозі, а поліція оформлювала дорожньо-транспортну пригоду.
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Трагедія через п'яного водія вантажівки: схоже
- На проспекті Степана Бандери нетверезий водій вантажівки 15 жовтня збив двох пішоходів – історика Олександра Зінченка та його товариша Олександра Шибицького.
- Винуватець аварії втік з місця події, а другий потерпілий помер у лікарні, не доживши тиждень до 25-річчя.
- Зрештою водія, який наїхав на чоловіків, таки затримали і взяли під варту без права внесення застави.