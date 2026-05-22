Київ іде під воду, виникли проблеми зі світлом: столицю накрила масштабна негода
У четвер, 22 травня, у Києві вирує негода. Синоптики оголосили І рівень небезпечності та попередили про можливу небезпеку для населення.
24 Канал зібрав все, що відомо про наслідки негоди в Києві станом на зараз.
Дивіться також Європу накриває аномальна спека: синоптики пояснили, якою буде погода в Україні
Що відомо про негоду, яка вирує у Києві?
Столиця Україна стала епіцентром несприятливої погоди. У місті фіксують грозу та град, який пройшов у кількох районах Києва.
У Києві та області оголосили жовтий рівень небезпечності через негоду. До кінця дня у регіоні очікуються грози, місцями град і шквали вітру.
Небо над Київщиною затягнули чорні хмари / Фото з телеграм-каналу "ТиКиїв"
Місцеві жителі повідомляють, що град настільки великий, що завдає пошкоджень автівкам. В Софіївській Борщагівці земля вкрилася білим полотном, наче взимку.
На Київщині пройшов град: дивіться відео
Град устелив землю у передмісті столиці: дивіться відео
На Київщині вирує негода: дивіться відео
Крім граду, столицю продовжує заливати дощем. У небі видно блискавку та гримить грім.
Злива починає затоплювати підземні переходи. Відомо, що внаслідок потужної негоди у Київській області почали фіксувати перебої з електропостачанням.
Наслідки потужної зливи на Київщині: дивіться відео з соціальних мереж
У столиці пройшла злива з градом: дивіться відео
Через зливу в столиці піднявся рівень води: дивіться відео
Мешканців регіону закликають бути обережними. У КМДА нагадали, що варто уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. У разі виникнення складних ситуацій варто телефонувати екстреним службам.
Негода продовжує вирувати на Київщині: дивіться відео
Нагадаємо, 23 квітня у більшості областей України оголосили штормове попередження. Відомо, що регіони накриє негода. Синоптики прогнозують грози, місцями з градом та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Через погіршення погодних умов оголошено І (жовтий) рівень небезпеки, який може становити загрозу для здоров'я людей.