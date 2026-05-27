На даху музею "Чорнобиль" у Києві знайшли уламки ракети, яка розтрощила будівлю

Під час масованого удару по Києву 24 травня постраждав Національний музей "Чорнобиль". Під час розбору завалів на даху будівлі виявили частину російської ракети.

Про це повідомив голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко.

Що зараз відбувається на місці атаки?

Наразі на місці ракетного удару в Києві продовжуються роботи з ліквідації наслідків атаки.

Як розповів Ємельяненко, комунальні служби та рятувальники розбирають завали, прибирають пошкоджені конструкції, евакуюють понівечені автомобілі та демонтують частини зруйнованого даху.

Під час робіт на даху музею також неочікувано знайшли великий фрагмент ракети.

Залишок достатньо великий, на ньому є серійні номери, вибухотехніки вже відпрацювали, але врешті-решт вдасться встановити ті ракети, і тоді ми будемо знати більше подробиць стосовно того, що насправді сталось,

– розповів голова Асоціації чорнобильських операторів.

На третій день розбору завалів співробітникам музею також вдалося знайти 30 експонатів.

Знайти їх вцілілими під тонами бетону – це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням. Кожна піднята з пилу пам'ятка – це наче ковток свіжого повітря для всього музею,

– йдеться в повідомленні.

Наразі команда продовжує розчищати завали, прибирати територію та поступово перевіряти уламки, щоб знайти інші вцілілі експонати.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу 24 травня російські війська застосували 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет і 600 БпЛА різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 604 цілі, йдеться про 55 ракет та 549 безпілотників.

Крім того, 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли цілей.

Окрім музею "Чорнобиль" у столиці постраждали й інші культурні установи. Зокрема, вибухова хвиля пошкодила Національний художній музей – його закрито на невизначений термін. На щастя, працівники та колекція не постраждали.

Вибуховою хвилею також пошкоджено вікна фасаду та вхідної групи будівлі Українського дому, що в центрі Києва.

Серед іншого, постраждала Київська мала опера, розташована в пам'ятці історії та архітектури – Лук'янівському народному будинку, який спорудили на початку XX століття.