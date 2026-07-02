У Києві 3 липня оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки

У Києві п'ятницю, 3 липня, оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки країни-агресорки на столицю.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Що відомо про жертв ворожої атаки?

У Києві 3 липня будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста, також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 3 липня у столиці скасують усі розважальні заходи.

Кличко додав, що пошуково-рятувальна операція в зруйнованому будинку в Дарницькому районі триває, рятувальники продовжують шукати людей під завалами. Станом на цей час, за його словами, відомо про 13 загиблих у Києві.

Також внаслідок нічної атаки ворога постраждали 86 людей, 70 із них госпіталізували. Зокрема, в лікарнях столиці перебувають троє дітей – п'ятирічна дівчинка та її однорічний брат, якого зараз оперують медики, а також 16-річна дівчина.

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Нагадаємо, під час нічної атаки російські війська застосували 570 засобів повітряного нападу – 74 ракети і 496 БпЛА різних типів. Масовану російську атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередньою інформацією, силам ППО вдалося знешкодити 524 цілі.