Який зараз має вигляд Дарницька ТЕЦ після обстрілу: моторошні кадри

В ніч на 3 лютого Росія масовано атакувала енергетику України. Сильно постраждала зокрема Дарницька ТЕЦ у Києві.

Журналісти показали, як виглядає станція після обстрілу. Про це повідомляє Суспільне.

Як вигляд має Дарницька ТЕЦ після обстрілу?

В ніч на 3 лютого Росія масовано вдарила по українській енергетиці. Серед цілей була Дарницька ТЕЦ, яка зазнала суттєвих ушкоджень.

Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що відновлення ТЕЦ займе значний час. Дарницька ТЕЦ виробляла лише тепло для населення.

На відео видно суттєві руйнування основної будівлі, вирви від ракет і обмерзлі труби.

Моторошні наслідки обстрілу Дарницької ТЕЦ: дивіться відео

Що Шмигаль розповів про наслідки обстрілу Дарницької ТЕЦ?