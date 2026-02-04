Який зараз має вигляд Дарницька ТЕЦ після обстрілу: моторошні кадри
- Дарницька ТЕЦ у Києві зазнала суттєвих ушкоджень після масованого обстрілу Росією 3 лютого.
- Відновлення станції займе значний час, і на відео видно руйнування будівлі та обмерзлі труби.
В ніч на 3 лютого Росія масовано атакувала енергетику України. Сильно постраждала зокрема Дарницька ТЕЦ у Києві.
Журналісти показали, як виглядає станція після обстрілу. Про це повідомляє Суспільне.
Дивіться також Росія "обіцяла" не бити по енергетиці, та порушила слово: Україна звернулася до Держдепу
Як вигляд має Дарницька ТЕЦ після обстрілу?
В ніч на 3 лютого Росія масовано вдарила по українській енергетиці. Серед цілей була Дарницька ТЕЦ, яка зазнала суттєвих ушкоджень.
Міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що відновлення ТЕЦ займе значний час. Дарницька ТЕЦ виробляла лише тепло для населення.
На відео видно суттєві руйнування основної будівлі, вирви від ракет і обмерзлі труби.
Моторошні наслідки обстрілу Дарницької ТЕЦ: дивіться відео
Що Шмигаль розповів про наслідки обстрілу Дарницької ТЕЦ?
В ніч на 3 лютого російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, зокрема Дарницьку ТЕЦ, ракетами та дронами. Об'єкт забезпечував мешканців виключно теплом.
Наслідки побачив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який приїхав у Київ з візитом.
У ніч проти 3 лютого ворог запустив по Україні понад 520 ракет і дронів. Основними цілями стали енергооб'єкти на Київщині, Харківщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Одещині.