Об'єднані перемогою: у Києві відбувся Український військовий забіг

У столиці 10 жовтня відбувся перший Український військовий забіг присвячений 30-ій річниці створення Збройних Сил. В акції взяли участь близько 1 000 людей, серед них – головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

До забігу долучилися військові з інших країн, зокрема з США, Канади та Литви. Крім того, ініціативу підтримали капелани, які також вийшли на забіг.

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ЗСУ ініціювали забіг

До акції мали змогу долучитися усі охочу – як ветерани бойових дій, так і звичайні громадяни й іноземні партнери. Обмежень щодо віку також не було. Ініціювали цей захід Збройні Сили України за підтримки благодійних фондів "Весна!" та "Ветеранська десятка". Головною метою забігу стало об'єднання людей довкола їх захисників.

Для акції підготували 2 дистанції – 5 і 10 кілометрів. Учасники також мали змогу взяти участь у командному та індивідуальному забігах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний долучився не лише до відкриття забігу, а й безпосередньо до самої акції та біг дистанцію разом з іншими учасниками. На фініші їх зустрічав Андрій Антоненко.



Валерій Залужний – один з учасників забігу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Український військовий забіг, за словами організаторів, є унікальною подією, адже він пройшов у країні, де триває війна. Цього року його гаслом стало "Об'єднані перемогою".

Перший Український військовий забіг / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

День захисників та захисниць України