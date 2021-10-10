К забегу присоединились военные из других стран, в частности из США, Канады и Литвы. Кроме того, инициативу поддержали капелланы, которые также вышли на забег.

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ВСУ инициировали забег

К акции могли присоединиться все желающие – как ветераны боевых действий, так и обычные граждане и иностранные партнеры. Ограничений по возрасту также не было. Инициировали это мероприятие Вооруженные Силы Украины при поддержке благотворительных фондов "Весна!" и "Ветеранская десятка". Главной целью забега стало объединение людей вокруг их защитников.

Для акции подготовили 2 дистанции – 5 и 10 километров. У участников была возможность принять участие в командном и индивидуальном забегах.

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Залужный также бежал дистанцию

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный присоединился не только к открытию забега, но и непосредственно к самой акции и бежал дистанцию вместе с другими участниками. На финише их встречал Андрей Антоненко.



Валерий Залужный – один из участников забега / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Украинский военный забег, по словам организаторов, это уникальное событие, ведь оно прошло в стране, где идет война. В этом году его лозунгом стало "Объединенные победой".

Первый Украинский военный забег / Фото Валентины Полищук, 24 канал

День защитников и защитниц Украины