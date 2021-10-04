"Відтак на сайті 24 каналу щодня із 1 жовтня виходять важкі і емоційні тексти про втрати на Донбасі. Цикл ми так і назвали "Ціна мирного неба".

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У кого ми спитаємо про "Ціну мирного неба"

У батьків, які втратили дітей, у дітей, які ледь не втратили батьків. Ми опублікуємо розмову подружжя, яке воює разом, і подружжя, яке було розділене війною. Журналісти 24 каналу говорили з волонтерами, добровольцями, військовим фотографом, психологом і священником.

Особливість текстів у тому, що усім героям ставитимуть однакове останнє питання. Воно болюче і може викликати роздратування: "Яка ціна вашого мирного неба? Що герою довелося "заплатити", щоб усі інші жили у мирі.

Друга особливість випливає з першої – тут будуть емоції про війну, втрати, які вона завдає і життєві уроки, які несе.

Журналістика – це про об’єктивність і холодний розум. Але цього разу ми вирішили інакше, бо про війну не можна говорити холодно. Вперше ми дозволили собі емоції,

– зазначила заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.

Які історії можна почитати вже

"Біль, помножений на два" – це інтерв'ю з батьком загиблих Станіслава і Олексія Мамчія. Його фото на могилі синів, полеглих на Донбасі, у квітні облетіло соцмережі як один із найсильніших кадрів, які передають біль втрати.

"На війні живеш секундою" – це розмова нашої журналістки Софії Мінджоси зі своїм батьком. У 2014 році він сказав усім, що їде на військові навчання, приховавши, що насправді їде на передову.

"Врятував бійців ціною життя, або феномен Тараса Матвіїва" – це історія життя волонтера і журналіста, мрією якого була Україна без війни. У 31 він поклав своє життя на фронті, врятувавши інших. Ми поговорили з мамою Тараса пані Валентиною.

"7 днів пекла в аеропорту, 2 тижні полону й терапія театром" – це зізнання від перших вуст від кіборга Ярослава Гавянца.

Наступні історії виходитимуть щодня на сайті 24 каналу о 12:00. Цикл складатиметься із близько 20 матеріалів. На 14 жовтня ми підготуємо текст-підсумок, у якому зберемо емоції та очікування усіх героїв в одну мозаїку.

Ціна нашого мирного неба висока. Валюта у ній – людські долі та життя: непрості, скалічені, спотворені, загублені.​ 24 канал дякує захисникам за мирне небо. Ми пишаємось і пам'ятаємо тих, кого уже немає. Слава Україні! Героям Слава!