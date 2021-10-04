Ветеран АТО зі Львова взяв участь у Лондонському марафоні

Лондонський марафон провели 3 жовтня. Учасники повинні були подолати дистанцію у 42 кілометри за 23 години 59 хвилин.

Зауважте Унікальна подія: у Києві відбудеться перший Український військовий забіг

Ветеран АТО взяв участь у Лондонському марафоні

Цьогоріч на Лондонський марафон зареєструвались 50 тисяч учасників з різних куточків світу. Дистанцію атлети повинні були здолати у зручному для себе місці, а результати зафіксувати онлайн.

Учасник російсько-української війни, випускник Академії сухопутних військ імені Сагайдачного, член національної збірної "Нескорених" Віктор Легкодух взяв участь у цьому марафоні вдруге. Торік львів'янин долав дистанцію з Києва, де саме проходив навчально-тренувальний збір до Invictus Games. 42 кілометри Легкодух здолав за 5 годин 51 хвилину.

Цьогоріч о 9:00 3 жовтня захисник почав долати дистанцію навколо "Арени Львів". 42 кілометри він повинен був проїхати у візку, на якому пересувається після поранення хребта в зоні АТО. Легкодух зазначив, що, на жаль, подолати усю дистанцію йому не вдалося. Прилад, який її фіксував, після 27 кілометра шляху перестав працювати.

Сьогодні я долав дистанцію Лондонського марафону, але не вийшло його завершити до кінця через те, що додаток, який відстежував маршрут марафону просто в один момент перестав працювати. Це сталося, коли я подолав 27 кілометрів,

– зауважив ветеран.

Львів'янин зазначив, що для нього це буде наукою на майбутнє. Він зрозумів, що наступного разу слід брати із собою ще якийсь трекер, який вимірює подолану дистанцію.

"Для себе сьогодні я прийняв це як хороше тренування на витривалість. Попереду ще багато марафонських дистанцій" – підсумував Легкодух.



Ветеран АТО вдруге взяв участь у Лондонському марафоні / Фото "Львівський портал"