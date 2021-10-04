Лондонский марафон провели 3 октября. Участники должны были преодолеть дистанцию в 42 километра за 23 часа 59 минут.

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Ветеран АТО принял участие в Лондонском марафоне

В этом году на Лондонский марафон зарегистрировались 50 тысяч участников из разных уголков мира. Дистанцию атлеты должны были преодолеть в удобном для себя месте, а результаты зафиксировать онлайн.

Участник российско-украинской войны, выпускник Академии сухопутных войск имени Сагайдачного, член национальной сборной "Непокоренных" Виктор Легкодух принял участие в этом марафоне во второй раз. В прошлом году львовянин преодолевал дистанцию из Киева, где как раз проходил учебно-тренировочный сбор в Invictus Games. 42 километра Легкодух одолел за 5 часов 51 минуту.

В этом году в 9:00 3 октября защитник начал преодолевать дистанцию вокруг "Арены Львов". 42 километра он должен был проехать в коляске, на которой передвигается после ранения позвоночника в зоне АТО. Легкодух отметил, что, к сожалению, преодолеть всю дистанцию ему не удалось. Прибор, который ее фиксировал, после 27 километра пути перестал работать.

Сегодня я преодолевал дистанцию Лондонского марафона, но не получилось его завершить до конца из-за того, что приложение, которое отслеживало маршрут марафона просто в один момент перестало работать. Это произошло, когда я преодолел 27 километров,

– заметил ветеран.

Львовянин отметил, что для него это будет наукой на будущее. Он понял, что в следующий раз следует брать с собой еще какой-то трекер, который измеряет пройденную дистанцию.

"Для себя сегодня я принял это как хорошую тренировку на выносливость. Впереди еще много марафонских дистанций" – подытожил Легкодух.



Ветеран АТО во второй раз принял участие в Лондонском марафоне / Фото "Львовский портал"