На початку жовтня у Києві пройшов напівмарафон. Його організували компанії "Нова пошта" і New Run. У рамках цього марафону вперше пройшов важливий забіг. Ветеран АТО пробіг дистанцію у військовій амуніції вагою понад 30 кілограмів.

До теми "Найважчий забіг": ветеран АТО подолав 10 кілометрів та присвятив дистанцію загиблому товаришу

Цей забіг символічно назвали "найважчим". Хоча насправді важко було не бігуну. По-справжньому складно тим, про кого цей бігун хотів нагадати. Українським військовим, які щодня долають такі "марафони" на фронті.

Так вже вийшло, що цим бігуном був я. Одразу скажу – я ненавиджу бігати і не люблю надмірної уваги до моєї персони.

Але коли до мене звернулася одна з організаторок, моя хороша знайома Ярослава Гресь, і запропонувала взяти участь у такому важливому проєкті – звичайно, я погодився. Адже для мене це ще одна нагода сказати "дякую" нашим військовим.

Скільки важить військове екіпірування

Щодня вони носять на собі від 30 до 60 кілограмів, тільки ніхто не зустрічає їх на фініші святковою стрічкою і не говорить, як ними пишається.

Щоб ви розуміли. Екіпірування солдата Збройних сил України дуже і дуже важке. Каска, "бронік", набої, зброя та гранати – це те, що носить на собі кожен солдат, незалежно від його посади.



Українські захисники щодня носять на собі від 30 до 60 кілограмів / Фото з фейсбуку Остальцева

Наприклад, середня вага спорядження піхотинця – більше ніж 35 кілограмів. Старший стрілець має додатково підствольний гранатомет і, звичайно, він додатково несе як мінімум 10 гранат до нього.

Кулеметники взагалі носять на собі найбільше, адже зброя важча і набоїв має бути більше і вони важчі, ніж звичайні 5,45. І зі всім цим добром військовий має не бігти, як це робив бігун під час марафону, а виконувати абсолютно різні бойові завдання.

Наша армія. Наші солдати. Наші збройні сили кожен день ризикують своїм життям. Саме завдяки тим, хто зараз на фронті, всі ми можемо робити те, що ми робимо.

Зокрема, бігати марафони в мирних містах, відвідувати улюблені заклади, ходити в кіно, на побачення та посиденьки з друзями. Спочатку дистанція "найважчого забігу" мала бути символічною – в 1 кілометр. Але за день до старту було прийнято рішення пробігти 10.

Забіг присвятив побратиму Олексію Буслаєву

Я не спортсмен і не супербігун, і взагалі звичайний до мозку кісток. Але ці 10 кілометрів із екіпіруванням були присвячені моєму побратиму Олексію Буслаєву і не сказати в своєму блозі про нього – я не можу.

Олексій Буслаєв, кулеметник 30-ї окремої механізованої бригади, загинув 6 лютого 2015 року, виконуючи бойове завдання в селі Рідкодуб поблизу Дебальцева.



Марафон присвятив побратиму Олексію Буслаєву / Фото з фейсбуку Остальцева

І де б ми із побратимами не були і щоб не робили, як тільки у нас з'являється можливість нагадати про нашого загиблого побратима – ми це робимо. Бо крім подяки живим, дуже важливо бути вдячним і пам'ятати тих, хто загинув.

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Після забігу я отримав дуже багато теплих слів і це приємно, адже це означає, що люди зрозуміли посил, а значить організаторам вдалося донести суть. Але водночас мені дуже соромно від того, що ці слова адресували мені, а не тим, хто заслуговує на них насправді.

Важливо дякувати військовим за службу

Саме тому я хочу попросити вас, шановні читачі. Будь ласка. Якщо у вас є хтось знайомий чи знайома, хто зараз на фронті – напишіть їм смс або зателефонуйте і просто скажіть – дякую за вашу службу!

Як я вже казав – для нас це нічого не коштує, це 2 хвилини нашого часу. А для них це можуть бути саме ті важливі слова, які підтримають в окопах і дадуть сили виконувати свій обов'язок далі.

Зверніть увагу! Також з 11 жовтня у всіх відділеннях "Нової пошти" ви зможете підписати листівки для наших військових. "Нова пошта" доставить їх на фронт.

Напишіть кілька теплих слів і подякуйте тим, хто кожен день проходить заради нас з вами свій нескінченно важкий марафон.

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Цей блог цілком і повністю я присвячую вдячності нашим солдатам. Я не втомлюся дякувати за вашу службу. Бо все, що я маю в мирному Києві – я маю завдяки вам і вашій нелегкій роботі. Бережіть себе, шановні військовослужбовці! І дякуємо за вашу службу!