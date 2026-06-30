В одному з районів столиці місцеві почули нібито постріли, – соцмережі
Увечері 30 червня у мережі з'явилась інформація про звуки вибухів у Києві. Місцеві кажуть, що вони були схожі на постріли.
Про інцидент повідомили місцеві телеграм-канали.
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Подробиці інциденту у столиці
Місцеві у соцмережах оприлюднили відео на якому чути гучні звуки. Зазначається, що кадри були зняті у Святошинському районі столиці, а звуки нібито схожі на стрілянину.
Звуки нібито пострілів у Києві: дивіться відео
Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс у коментарі 24 Каналу повідомила, що поліція дізналась про цю інформацію з соцмереж та відправила наряд на місце події. Подробиці того, що могло відбутись, правоохоронці встановлять та повідомлять згодом.
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Нагадаємо, зранку на вулиці Івана Виговського у ДТП потрапили п'ять автівок. Внаслідок аварії на місці загинула 51-річна водійка однієї в машин. Ще двох людей госпіталізували. Правоохоронці встановлюють обставини автотрощі.
До цього у Гідропарку конфлікт через гучну музику між двома компаніями переріс у бійку. Поліція врегулювала сутичку на місці. Обійшлось без постраждалих.