В Офісі генпрокурора розповіли про жертв смертельної ДТП у Києві: серед них є дитина

У Києві сталася смертельна аварія, яка забрала життя чотирьох людей, серед них – 12-річний хлопець. Ще троє постраждалих перебувають у лікарні після наїзду автомобіля в підземний перехід.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

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Що відомо про жертв смертельної ДТП у Києві?

У Києві розслідують смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка призвела до загибелі чотирьох людей, серед яких була 12-річна дитина. Аварія сталася після того, як легковий автомобіль на великій швидкості в'їхав у підземний перехід, де в той момент перебували люди.

На місці події загинули двоє чоловіків, жінка та неповнолітній хлопець. Ще троє людей отримали різного ступеня травми та були госпіталізовані до медичних закладів. Лікарі борються за їхній стан.

За попередніми даними, 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, не впорався з керуванням і втратив контроль над транспортним засобом. У результаті автомобіль врізався у підземний перехід, що спричинило загибель пішоходів.

Водія з понівеченого автомобіля дістали рятувальники. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.

Варто зазначити, що водій неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також відомо, що він уже був учасником щонайменше чотирьох дорожньо-транспортних пригод, дві з яких сталися лише цього року.

За фактом трагедії відкрито кримінальне провадження, триває розслідування всіх обставин смертельної ДТП. Водію загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, у Києві під час конфлікту на дорозі водій відкрив стрілянину по іншому учаснику руху та поранив 41-річного чоловіка. Після інциденту нападник утік, але поліція швидко встановила його місцеперебування та затримала. Пораненого госпіталізували, а стрілку повідомили про підозру за хуліганство із застосуванням зброї.