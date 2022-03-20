Окупанти другий день поспіль зірвали евакуацію з Бородянки до Білої Церкви

Російські загарбники вкотре не дають українцям евакуюватися з зони бойових дій до більш безпечних місць. Черговий такий випадок стався у Бородянці на Київщині.

Окупанти не дали евакуювати місцевих жителів до Білої Церкви. Про це очільниця МінТОТ Ірина Верещук розповіла під час вечірнього брифінгу 20 березня, повідомляє 24 канал.

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Зірвана евакуація у Бородянці

За словами Верещук, таке трапляється вже другий день поспіль. І окупанти знову порушили режим тиші.

Де все ж вдалося евакуювати людей

З села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 тисячі людей.

вдалося евакуювати З села Тарасівка до Броварів евакуювали 1 310 людей.

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Додамо, що на 20 березня було погоджено 7 гуманітарних коридорів. Евакуацію мали провести у Донецькій, Київській та Харківській областях.

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