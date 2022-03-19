Деталями Кириленко поділився у соцмережах. Він заявив, що, зокрема, вдалося евакуювати підопічних Попаснянського психоневрологічного інтернату на Луганщині.

Зауважте За день гумкоридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей

Загалом вдалося евакуювати:

з Авдіївки – 73 людини (17 дітей);

з Вугледара – 71 людину (20 дітей);

з Верхньоторецького – 43 людини (6 дітей);

з Очеретиного – 22 людини (7 дітей);

з Великої Новосілки 4 людини (2 дитини).

Евакуація з прифронтових українських містечок / Телеграм Павла Кириленка

Заява голови Київської ОВА

Олексій Кулеба – очільник Київської ОВА – заявив, що до Броварів повернулося 45 автобусів з евакуйованими людьми.

Також автівки, які приєднувалися до колони. Вдалося евакуювати близько 2500 людей,

– мовиться у повідомленні.

Кулеба заявив, що їм надають першу медичну та гуманітарну допомогу.

Евакуація українців / Телеграм Олексія Кулеби

Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами: дивіться відео