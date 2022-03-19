Деталями Кириленко поділився у соцмережах. Він заявив, що, зокрема, вдалося евакуювати підопічних Попаснянського психоневрологічного інтернату на Луганщині.
Зауважте За день гумкоридорами вдалося вивезти понад 6 600 людей
Загалом вдалося евакуювати:
- з Авдіївки – 73 людини (17 дітей);
- з Вугледара – 71 людину (20 дітей);
- з Верхньоторецького – 43 людини (6 дітей);
- з Очеретиного – 22 людини (7 дітей);
- з Великої Новосілки 4 людини (2 дитини).
Евакуація з прифронтових українських містечок / Телеграм Павла Кириленка
Заява голови Київської ОВА
Олексій Кулеба – очільник Київської ОВА – заявив, що до Броварів повернулося 45 автобусів з евакуйованими людьми.
Також автівки, які приєднувалися до колони. Вдалося евакуювати близько 2500 людей,
– мовиться у повідомленні.
Кулеба заявив, що їм надають першу медичну та гуманітарну допомогу.
Евакуація українців / Телеграм Олексія Кулеби
Евакуація з Маріуполя на фоні зруйнованого міста та під обстрілами: дивіться відео