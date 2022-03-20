Транспорт для евакуації вже вийїхав із Броварів до Тарасівки. Для цього виділили 20 автобусів.

Зверніть увагу Елітна російська частина: біля Броварів знайшли цікаві документи знищених окупантів

Важливо, що місце збору людей в селі – вулиця Дев'ятого січня, 6.

20 березня – 7 гуманітарних коридорів

Як повідомила міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, на 20 березня погоджено 7 гуманітарних коридорів.

Евакуацію мають намір провести у Донецькій, Київській та Харківській областях.

До Тарасівки виїхали автобуси: дивіться відео