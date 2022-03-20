Транспорт для эвакуации уже выехал из Броваров в Тарасовку. Для этого выделили 20 автобусов.

Обратите внимание Элитная российская часть: возле Броваров нашли интересные документы уничтоженных оккупантов

Важно, что место сбора людей в селе – улица Девятого января, 6.

20 марта – 7 гуманитарных коридоров

Как сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, на 20 марта согласовано 7 гуманитарных коридоров.

Эвакуацию намерены провести в Донецкой, Киевской и Харьковской областях.

В Тарасовку выехали автобусы: смотрите видео