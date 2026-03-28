У Києві створять Пантеон видатних українців: кого там планують перепоховати

В Україні розглядають створення Пантеону видатних українців. Йдеться про перепоховання визначних громадян, похованих за межами країни.

Ідею створення Пантеону обговорили на нараді за участі керівництва Офісу президента, нардепів, представників Інституту національної пам'яті, громадськості та науковців.

Що за Пантеон влада хоче створити у Києві?

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що перепоховання відомих українців – це частина відновлення історичної пам'яті, що особливо актуально в умовах війни.

За словами Буданова, важливо створити перелік видатних українців, які поховані за кордоном, а також розробити механізм їх можливого повернення в Україну.

Окремо планується визначити місце для створення Пантеону, важливу роль у цьому процесі може відіграти Національне військове меморіальне кладовище.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що також потрібно проаналізувати українське та іноземне законодавство щодо процедур перепоховання.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца повідомила, що українські дипломатичні установи вже ідентифікували поховання 98 українців у 21 країні світу.

Серед них – політичні, військові, культурні та громадські діячі різних періодів української історії, зокрема часів УНР, ЗУНР, ОУН-УПА та уряду в екзилі.

Історик Юрій Юзич наголосив, що в першу чергу слід звернути увагу на поховання, які залишилися без належного догляду з боку місцевих громад або дипломатичних установ.

За його словами, через особливості законодавства в різних країнах такі могили можуть бути втрачено або ліквідовані, тому їх потрібно терміново ідентифікувати, особливо в Європі. Він підкреслив, що це велика науково-дослідницька робота, яка має виконуватися насамперед державними інституціями, зокрема Інститутом національної пам'яті.

За підсумками наради було доручено урядовим структурам у визначені строки опрацювати пропозиції разом із громадськістю та науковцями і підготувати звіт про результати. Після цього узгоджений проєкт створення Пантеону видатних українців планують подати на розгляд президенту.

Яка ситуація з Національним військовим меморіальним кладовищем?