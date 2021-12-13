Пес, якого на Дорогожичах покинула хазяйка, знайшов нову родину: зворушлива історія хепі-енду

Пес Джек, якого на Дорогожичах покинула прив'язаним господарка, знайшов нову турботливу сім'ю. Радісною новиною поділилися волонтери притулку "Сіріус".

Вони уточнили, що наразі тваринка ще досі перебуває в стресі через пережиту зраду. Однак у притулку сподіваються, що тепер вона відчуватиме себе у затишку та безпеці.

За темою Жінка поїхала за кордон та залишила собаку прив'язаним у київському парку



Нова сім'я забрала Джека додому / Фото "Київ Media"

Час для дива

У "Сіріусі" наголосили, що зима для Джека справді стала порою дива. Тепер його нова родина мусить розтопити серце улюбленця, аби він знову повірив у добро та любов. Також волонтери поділилися фото сімейної пари з донькою, які забрали чотирилапого додому.

Проміняла друга на нове життя

Джека знайшли у парку на Дорогожичах прив'язаним до лави.

Біля нього були його іграшки та записка господарки з виправданнями.

Жінка нібито поїхала до Польщі на заробітки та не мала, на кого залишити хвостатого.

Тварина була дуже пригніченою й не хотіла йти з місця, сподіваючись, що за нею повернуться.

Допис публікації притулку "Сіріус" з невідомих причин зник із мережі. Імовірно, це сталося через бажання родини не афішувати свій вчинок або ж через атаку ботів-доґхантерів.