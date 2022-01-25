Підозра Поворознику: в прокуратурі заявили про службову недбалість та збитки на 48 мільйонів

Вручення підозри заступнику голови КМДА Миколі Поворознику нібито пов'язане з його службовою недбалістю, яка призвела до тяжких наслідків. Йдеться про збитки РНБО у 48 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що влада столиці незаконно позбавила РНБО права на користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва. Там мали звести багатоквартирні будинки з підземними паркінгами.

До теми Позбавили землі апарат РНБО: Поворознику вручили підозру



Вручення підозри пов'язане зі справою про землю РНБО / Фото Офісу генерального прокурора

Все змінив підпис

Як стверджують прокурори, у 2019 році посадовці КМДА унеможливили користування згаданою ділянкою Апаратом РНБО.

Вони керувалися актом обстеження території й аргументували рішення тим, що земля не використовується за цільовим призначенням.

За версією прокуратури, жодні пояснення чи документи від Апарату РНБО не отримувалися.

Крім того, попри те, що юридичне управління апарату КМДА встановило невідповідність рішення законодавству, Поворозник нібито незаконно поставив під ним свій підпис.

Версія КМДА

В Офісі генпрокурора запевнили, що протиправність розпорядження також підтвердили адміністративні суди першої та апеляційної інстанцій.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на ділянці, яку відібрали в РНБО, встигло утворитися стихійне сміттєзвалище. Адже територія нібито стояла пусткою 10 років – з 2009 року. Натомість місто розчистило її та облаштувало там сквер.

Таку саму позицію зайняв і сам Поворозник. Крім того, він наголосив, що вручену йому підозру сприймає як черговий спосіб політичного тиску на владу Києва.