Підозра Поворознику: в прокуратурі заявили про службову недбалість та збитки на 48 мільйонів

25 січня 2022 , 15:47
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Джерело:

сайт Офісу генерального прокурора

Вручення підозри заступнику голови КМДА Миколі Поворознику нібито пов'язане з його службовою недбалістю, яка призвела до тяжких наслідків. Йдеться про збитки РНБО у 48 мільйонів гривень.

Слідство вважає, що влада столиці незаконно позбавила РНБО права на користування земельною ділянкою на вулиці Щусєва. Там мали звести багатоквартирні будинки з підземними паркінгами.

До теми Позбавили землі апарат РНБО: Поворознику вручили підозру


Вручення підозри пов'язане зі справою про землю РНБО / Фото Офісу генерального прокурора

Все змінив підпис

  • Як стверджують прокурори, у 2019 році посадовці КМДА унеможливили користування згаданою ділянкою Апаратом РНБО.
  • Вони керувалися актом обстеження території й аргументували рішення тим, що земля не використовується за цільовим призначенням.
  • За версією прокуратури, жодні пояснення чи документи від Апарату РНБО не отримувалися.
  • Крім того, попри те, що юридичне управління апарату КМДА встановило невідповідність рішення законодавству, Поворозник нібито незаконно поставив під ним свій підпис.
Зверніть увагу! В Офісі генпрокурора запевнили, що протиправність розпорядження також підтвердили адміністративні суди першої та апеляційної інстанцій.

Версія КМДА

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що на ділянці, яку відібрали в РНБО, встигло утворитися стихійне сміттєзвалище. Адже територія нібито стояла пусткою 10 років – з 2009 року. Натомість місто розчистило її та облаштувало там сквер.

Таку саму позицію зайняв і сам Поворозник. Крім того, він наголосив, що вручену йому підозру сприймає як черговий спосіб політичного тиску на владу Києва. 

Автор: Вікторія Довгань