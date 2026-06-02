Після масованої атаки по Києву є загиблі та багато постраждалих

У ніч на 2 червня окупанти завдали масованого комбінованого удару по українських містах та громадах. Однієї із цілей ворога став Київ.

Відомо, що внаслідок атаки є загиблі та поранені. Детально про це інформує мер Києва Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про загиблих та постраждалих внаслідок атаки на Київ?

Кількість постраждалих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 51 людини. Серед поранених є троє дітей.