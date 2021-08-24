Після параду до Дня Незалежності у метро Києва утворився колапс – вражаючі фото та відео

24 серпня 2021 , 13:45
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Джерело:

24 канал

У столиці 24 серпня тисячі киян та мешканців інших міст вийшли подивитися на військовий парад. Після дійства усі попрямували у метро, через що утворилися величезні черги.

Ситуація у метро

Через великий натовп станцію метро "Льва Толстого" тимчасово закрили на вхід. Люди могли лише виходили з метрополітену.

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Великий натовп спостерігали на станціях метро "Театральна" та "Університетська". Десятки людей стояли у черзі до каси та турнікетів. 

Зауважимо, до закінчення всіх урочистостей на вхід та вихід закрили станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності". 

Натовп на станціях метро "Льва Толстого", "Університетська", "Театральна" / Фото Артура Зайонца, Христини Немченко, Оксани Бабенкової для 24 каналу

 

Колапс у метро Києва: відео

Дивіться відео величезних черг у метро:

Зауважимо, на День Незалежності метрополітен працюватиме на 2 години довше – до 02:00.

Що відомо про військовий парад

  • На початку параду Володимир Зеленський виголосив вітальну промову. Він вручив нагороди видатним українцям та підписав указ про створення Дня розквіту української державності. Його відзначатимуть 28 липня.
  • У параді взяли участь військовослужбовці, службові собаки, військова техніка, авіація, а в Одесі – морський транспорт. 
Автор: Софія Мінджоса