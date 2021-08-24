Після параду до Дня Незалежності у метро Києва утворився колапс – вражаючі фото та відео

У столиці 24 серпня тисячі киян та мешканців інших міст вийшли подивитися на військовий парад. Після дійства усі попрямували у метро, через що утворилися величезні черги.

Ситуація у метро

Через великий натовп станцію метро "Льва Толстого" тимчасово закрили на вхід. Люди могли лише виходили з метрополітену.

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Великий натовп спостерігали на станціях метро "Театральна" та "Університетська". Десятки людей стояли у черзі до каси та турнікетів.

Зауважимо, до закінчення всіх урочистостей на вхід та вихід закрили станції "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Натовп на станціях метро "Льва Толстого", "Університетська", "Театральна" / Фото Артура Зайонца, Христини Немченко, Оксани Бабенкової для 24 каналу

Колапс у метро Києва: відео

Дивіться відео величезних черг у метро:

Зауважимо, на День Незалежності метрополітен працюватиме на 2 години довше – до 02:00.

Що відомо про військовий парад