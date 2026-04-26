Київ та область накрила негода: шквальний вітер зриває дахи будинків, вулиці засипало градом

Вдень у неділю, 26 квітня, Київ та область накрила негода. Місцеві жителі повідомляють про шквальний вітер та град, а в соцмережах публікують фото й відео наслідків раптового буревію.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Що відбувається з погодою в Києві?

26 квітня в столиці раптово почалася сильна гроза зі зливою, градом і шквальним вітром.

Найбільше опадів зафіксували у Подільському, Шевченківському та Печерському районах Києва. Там град розміром із горошину за кілька хвилин вкрив вулиці, тротуари та газони, а в соцмережах почали з'являтися численні фото й відео негоди.

За даними місцевих телеграм-каналів, сильний вітер у Києві також буквально вириває віконні рами в квартирах.

Окрім цього, повідомляється, що в одному з районів уламок будівлі влетів просто у лобове скло припаркованого автомобіля. На щастя, всередині нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.

Пошкоджень також зазнав каштан Іващенка – дерево у центрі столиці, якому понад 150 років. Із 2013 року він має статус ботанічної пам'ятки.

Не кращою виявилася ситуація й у Київській області: ЗМІ повідомляють, що у Вишгороді через пориви вітру з будинку зірвало дах.

Синоптики пояснюють таку зміну погоди проходженням потужного атмосферного фронту з північного заходу, що приніс дощі практично у всі регіони країни.

Днем раніше про погіршення погоди вже попереджали в КМДА.

Нагадуємо, що під час сильного вітру слід щільно закрити всі вікна будинків, надворі триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі й дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт,

– йшлося в повідомленні.

У разі небезпеки в КМДА радять звертатися до рятувальників за номером 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

Коли погода нарешті покращиться?

Керівниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла, що прогностичні моделі наразі дають різні варіанти розвитку подій, тому робити точні висновки поки складно. Але, за її словами, з травня очікується загальна тенденція до поступового потепління.

Водночас синоптикиня підкреслила, що наразі не йдеться про різкі зміни в перші дні місяця.

Синоптик Віталій Постригань також застерігав, що в Україні на початку наступного тижня утримаються заморозки. Відчуття холоду посилюватиме поривчастий вітер, але вдень буде дещо тепліше.