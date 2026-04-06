Київ накрила негода: у мережі публікують кадри сильного граду
- У понеділок, 6 квітня, у Києві пройшов град.
- Місцеві жителі знімали опади на відео, фіксуючи також сильний вітер та мокрий сніг.
Надвечір 6 квітня у Києві суттєво погіршилася погода. Подекуди в місті пройшов град, через що на дорогах була дуже погана видимість.
Жителі столиці активно фільмували опади й ділилися ними в мережі. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.
Дивіться також Україну вкриють заморозки: у яких областях температура опуститься до -5 градусів
Що відомо про град у Києві?
Наприкінці дня в понеділок на киян очікувала негода. Близько 20:30 в соцмережах почали з'являтися відео, які фіксували опади у столиці. У деяких районах дощило, подекуди ж дороги столиці вкрив град.
Град у столиці: дивіться відео з мережі
Місцеві писали й про сильний вітер у місці, що супроводжував негоду. Погіршення погоди спричинило й низьку видимість на дорогах міста. Ці труднощі відчули на собі водії.
До слова, синоптики попереджали, що вдень 6 квітня майже по всій території країни йтимуть дощі.
Подекуди писали й про мокрий сніг у місті. Дехто зміг також зафіксувати на відео розмір граду, який залишався лежати на землі.
В іншому випадку показали масштаби граду в столиці, зібравши його "частини" докупи. Судячи з фото, град у Києві пройшов доволі немалий, хоч і тривало це недовго.
Чого очікувати від погоди у квітні?
У період із 7 по 9 квітня в Україні прогнозують заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. Так, температура може опускатися подекуди до 5 градусів морозу. Найбільш відчутними вони будуть у західних, північних і центральних регіонах.
У зв'язку з погодними умовами в окремих областях оголошено І та ІІ рівні небезпеки. Сильний вітер і заморозки можуть спричинити труднощі в роботі енергетичних і комунальних служб.
Водночас українські синоптики стикаються з проблемами під час прогнозування гроз, оскільки частину радіолокаційних систем було знищено російськими військами.
Через це точність прогнозів знижується, і передбачити грози наразі можливо лише приблизно за три дні, використовуючи супутникові дані та синоптичні карти.