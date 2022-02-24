Показати окупантам, що не здаємось: у Києві волонтери роздають охочим прапори для флешмобу
Джерело:фейсбук Антона Геращенка
На Майдані Незалежності українцям роздають державні прапори. Киян закликають долучитися до спільної акції.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 24 лютого. Волонтери планують роздати 10 тисяч синьо-жовтих стягів.
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Флешмоб у Києві
За словами Антона Геращенка, сьогодні в Києві планують влаштувати показову акцію для окупантів. Мовиться про те, щоб кожен українець, за можливості, вивісив державний прапор України в своєму помешканні.
Волонтери роздають державні прапори на Майдані / Фото Антона Геращенка
У такий спосіб російським агресорам хочуть показати, що українці сконсолідовані та готові захищати Батьківщину. Тим, хто не має державного прапора, його дадуть волонтери на Майдані.
Ці прапори ми з друзями замовили відразу після попередження Байдена про вторгнення в Україну 16 лютого. Тоді вони не знадобились. Зараз – на часі!,
– сказав Геращенко.
Політик підкреслив, що Путін вдерся в Україну та розпочав Третю світову війну. Попереду нелегкі часи, але Україна переможе, бо за нею правда.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.
Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!
Волонтери на Майдані роздають синьо-жовті прапори: дивіться відео
Антипутінський штаб
У Центрі протидії корупції повідомили про створення антипутінського штабу. Головна мета ресурсу – анонси подій та донесення оперативної й правдивої інформації про російську агресію до Заходу.
Громадян у столицях європейських країн закликають виходити на мирні акції та вимагати реакції на вторгнення Росії. Мовиться про:
- жорсткіші економічні санкції проти Росії (відключення від SWIFT, ембарго на торгівлю, замороження активів олігархів);
- посилення озброєння України;
- забезпечення України енергоресурсами;
- виключення Росії з міжнародних організацій та програм співробітництва;
- розрив дипломатичних відносин з агресором;
- підтримка України фінансово.
"Організувати такі акції може лише українська діаспора: з Києва ми цього не зробимо", – наголосили активісти.