Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 24 лютого. Волонтери планують роздати 10 тисяч синьо-жовтих стягів.
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Флешмоб у Києві
За словами Антона Геращенка, сьогодні в Києві планують влаштувати показову акцію для окупантів. Мовиться про те, щоб кожен українець, за можливості, вивісив державний прапор України в своєму помешканні.
Волонтери роздають державні прапори на Майдані / Фото Антона Геращенка
У такий спосіб російським агресорам хочуть показати, що українці сконсолідовані та готові захищати Батьківщину. Тим, хто не має державного прапора, його дадуть волонтери на Майдані.
Ці прапори ми з друзями замовили відразу після попередження Байдена про вторгнення в Україну 16 лютого. Тоді вони не знадобились. Зараз – на часі!,
– сказав Геращенко.
Політик підкреслив, що Путін вдерся в Україну та розпочав Третю світову війну. Попереду нелегкі часи, але Україна переможе, бо за нею правда.
Волонтери на Майдані роздають синьо-жовті прапори: дивіться відео
Антипутінський штаб
У Центрі протидії корупції повідомили про створення антипутінського штабу. Головна мета ресурсу – анонси подій та донесення оперативної й правдивої інформації про російську агресію до Заходу.
Громадян у столицях європейських країн закликають виходити на мирні акції та вимагати реакції на вторгнення Росії. Мовиться про:
- жорсткіші економічні санкції проти Росії (відключення від SWIFT, ембарго на торгівлю, замороження активів олігархів);
- посилення озброєння України;
- забезпечення України енергоресурсами;
- виключення Росії з міжнародних організацій та програм співробітництва;
- розрив дипломатичних відносин з агресором;
- підтримка України фінансово.
"Організувати такі акції може лише українська діаспора: з Києва ми цього не зробимо", – наголосили активісти.