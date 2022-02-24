Радник глави Офісу Президента зазначив, що авіація та бронетехніка противника знищується. Про це він повідомив у коментарі 24 каналу.

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Армія відбиває атаки на відмінно за більшістю напрямків. Але, як сказав президент Зеленський, не лише армія, а й усі громадяни України сьогодні є основою нашої оборони,

– наголосив Михайло Подоляк.

"Ухвалено рішення про загальну мобілізацію. Кожен, хто може приєднатися до оборони країни, матиме таку можливість. Ветерани не лише Збройних сил, а й силових структур мають приєднатись до захисту держави", – продовжив радник глави Офісу Президента.

Він наголосив, що при цьому оборона залежить від спокійного функціонування суспільства.

Як потрібно діяти українцям

Михайло Подоляк пояснив, що ключовий сценарій Росії – це руйнація всіх систем управління суспільством, дестабілізація державної системи

Тому підтримувати нормальну роботу державних інституцій, нормальну роботу підприємств, забезпечення людей необхідними товарами та послугами. Це те, чому може допомогти кожен громадянин на своєму місці,

– додав він.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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