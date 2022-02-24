Советник главы Офиса Президента отметил, что авиация и бронетехника противника уничтожается. Об этом он сообщил в комментарии 24 каналу.

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Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений. Но, как сказал президент Зеленский, не только армия, но и все граждане Украины сегодня являются основой нашей обороны,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

"Принято решение о всеобщей мобилизации. Каждый, кто может присоединиться к обороне страны, будет иметь такую возможность. Ветераны не только Вооруженных сил, но и силовых структур должны присоединиться к защите государства", – продолжил советник главы Офиса Президента.

Он подчеркнул, что при этом оборона зависит от спокойного функционирования общества.

Как нужно действовать украинцам

Михаил Подоляк пояснил, что ключевой сценарий России – это разрушение всех систем управления обществом, дестабилизация государственной системы

Поэтому поддерживать нормальную работу государственных институтов, нормальную работу предприятий, обеспечение людей необходимыми товарами и услугами. Это то, чем может помочь каждый гражданин на своем месте,

– добавил он.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.



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