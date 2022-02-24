Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко 24 февраля. Волонтеры планируют раздать 10 тысяч сине-желтых флагов.

Актуально Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений, – Офис Президента

Флешмоб в Киеве

По словам Антона Геращенко, сегодня в Киеве планируется устроить показательную акцию для оккупантов. Речь идет о том, чтобы каждый украинец, по возможности, вывесил государственный флаг Украины в своем доме.



Волонтеры раздают государственные флаги на Майдане / Фото Антона Геращенко

Таким образом, российским агрессорам хотят показать, что украинцы консолидированы и готовы защищать Родину. Тем, у кого нет государственного флага, его дадут волонтеры на Майдане.

Эти флаги мы с друзьями заказали сразу после предупреждения Байдена о вторжении в Украину 16 февраля. Тогда они не пригодились. Сейчас – время!

– сказал Геращенко.

Политик подчеркнул, что Путин ворвался в Украину и начал Третью мировую войну. Впереди нелегкие времена, но Украина победит, потому что за ней правда.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают на Россию санкции. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Волонтеры на Майдане раздают сине-желтые флаги: смотрите видео

Антипутинский штаб

В Центре противодействия коррупции сообщили о создании антипутинского штаба . Главная цель ресурса – анонсы событий и донесение оперативной и правдивой информации Западу о российской агрессии.

Граждан в столицах европейских стран призывают выходить на мирные акции и потребовать реакции на вторжение России. Речь идет о:

более жестких экономических санкциях против России (отключение от SWIFT, эмбарго на торговлю, замораживание активов олигархов);

усиление вооружения Украины;

обеспечение Украины энергоресурсами;

исключение России из интернациональных организаций и программ сотрудничества;

разрыв дипломатических отношений с агрессором;

поддержка Украины финансово