Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко 24 февраля. Волонтеры планируют раздать 10 тысяч сине-желтых флагов.
Актуально Армия отбивает атаки на отлично по большинству направлений, – Офис Президента
Флешмоб в Киеве
По словам Антона Геращенко, сегодня в Киеве планируется устроить показательную акцию для оккупантов. Речь идет о том, чтобы каждый украинец, по возможности, вывесил государственный флаг Украины в своем доме.
Волонтеры раздают государственные флаги на Майдане / Фото Антона Геращенко
Таким образом, российским агрессорам хотят показать, что украинцы консолидированы и готовы защищать Родину. Тем, у кого нет государственного флага, его дадут волонтеры на Майдане.
Эти флаги мы с друзьями заказали сразу после предупреждения Байдена о вторжении в Украину 16 февраля. Тогда они не пригодились. Сейчас – время!
– сказал Геращенко.
Политик подчеркнул, что Путин ворвался в Украину и начал Третью мировую войну. Впереди нелегкие времена, но Украина победит, потому что за ней правда.
Волонтеры на Майдане раздают сине-желтые флаги: смотрите видео
Антипутинский штаб
В Центре противодействия коррупции сообщили о создании антипутинского штаба . Главная цель ресурса – анонсы событий и донесение оперативной и правдивой информации Западу о российской агрессии.
Граждан в столицах европейских стран призывают выходить на мирные акции и потребовать реакции на вторжение России. Речь идет о:
- более жестких экономических санкциях против России (отключение от SWIFT, эмбарго на торговлю, замораживание активов олигархов);
- усиление вооружения Украины;
- обеспечение Украины энергоресурсами;
- исключение России из интернациональных организаций и программ сотрудничества;
- разрыв дипломатических отношений с агрессором;
- поддержка Украины финансово
"Организовать такие акции может только украинская диаспора: из Киева мы этого не сделаем", – подчеркнули активисты.