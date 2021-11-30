Поліція та мітингарі жорстоко познущалися над вівцями на дикій акції на Хрещатику

У центрі Києва організація "Український стяг" зганьбилася дикунською акцією. На неї привезли кілька овець та жорстоко над ними знущалися. Відео з місця подій оприлюднили у мережі 30 листопада.

Метою протесту було нібито привернення уваги до незадовільного стану маршруток. Однак для демонстрації свого невдоволення учасники мітингу вирішили використати беззахисних тварин.

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Сідлали, штовхали і лякали

На кадрах видно, що бідолашні вівці перебувають у стресі від шуму міста і кидаються у різні боки по тротуару на Хрещатику. При цьому просто біля них люди кричать у мегафони і, хапаючи за вовну, тягнуть на мотузці. Дехто також намагався осідлати тварин та грубо штовхав їх.



Протестувальники шарпали тварин і сідали на них / Фото "Інформера"



Нещасних тварин тягали на налигачі / Скриншот відео

Поліція шокувала жорстокістю

У якийсь момент в ситуацію втрутилися правоохоронці. Однак замість того, щоб врятувати тварин від жорстокого поводження, поліцейські підіймали овець за шкуру та ноги і практично волочили їх. При цьому, несучи тварин, вони періодично кидали їх на асфальт. Деякі вівці були настільки злякані та замучені, що не виявляли ознак життя.



Поліцейські не менш жорстоко поводилися із вівцями / Фото "Інформера"

Катівня тварин під Києвом: волонтери врятували понад сотню хвостатих

Зооактивісти врятували понад сто собак у псевопритулку "Лора" на Київщині. З'ясувалося, що його власниця усі пожертви небайдужих витрачала на себе, а нещасних тварин морила голодом та жорстоко била.

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