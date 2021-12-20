У поліції Києва заявили про дефіцит кадрів: кого бракує найбільше
Джерело:"РБК-Україна"
Наразі у поліції Києва існує серйозний некомплект оперів, слідчих та дільничних. Саме на них припадає найбільше навантаження у правоохоронній системі.
Про таку тенденцію розповів очільник столичної поліції Іван Вигівський. Він уточнив, що загалом там зараз бракує 18% кадрів.
До теми Від 10% до 30%, – Монастирський розповів про брак кадрів у поліції та прокоментував зарплати
Кілька тисяч вакансій
Вигівський уточнив, що з 9151 посади за штатом зайнято лише 7563. Відтак, вільними залишаються 1588 посад. Вирішиться проблема, за його словами, лише після підвищення зарплат поліцейським.
Однак поки бюджетом це не передбачено, а тому доведеться шукати інші виходи. Один із них – ідея міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського про підробіток правоохоронців у позаробочий час.
Для нашої системи це певний вихід з ситуації, намагання вирішити проблему. Тому що перша мотивація завжди – це заробітна плата. Для будь-якої людини, в якій би вона сфері не працювала,
– сказав Вигівський.
Суть ідеї Монастирського
- Міністр внутрішніх справ запропонував, аби правоохоронцям дозволили підробляти в охороні у вільний від виконання основної роботи час.
- Також він не проти, аби певну частину штрафів за порушення правил дорожнього руху перерозподіляли на підвищення зарплат працівникам поліції.