Повалення Ханукії в 2020 році: у поліції лише зараз завершили розслідування

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо Андрія Рачка, який наприкінці 2020 року повалив Ханукію на Подолі у Києві. Свій злочин чоловік зафіксував на відео

Про закінчення досудового розслідування стосовно порушення рівноправності громадян за національною ознакою повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України. Матеріали справи з обвинувальним актом відправили до Подільського районного суду 10 лютого.

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Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати провадження по суті, наразі невідомо.

Був поруч вандалом, який руйнував Ханукію у листопаді 2021

Андрій Рачко повалив Ханукію на Подолі 10 грудня 2020 року.

Момент інциденту чоловік транслював у соцмережі. Перед вчиненням злочину він пояснив свій вчинок нелюбов'ю до представників єврейської національності.

Зловмисника досить швидко затримали. Однак розслідування провадження затягнулося через проведення судової лінгвістичної експертизи.

За даними єврейської громади, фахівці прийшли до висновку, що висловлювання зловмисника є ознаками розпалювання національної ворожнечі й ненависті до представників єврейської національності. Крім того, у громаді підкреслили, що Рачок перебував поруч із вандалом, який руйнував Ханукію на Хрещатику в листопаді 2021 року.

У Києві чоловік повалив ханукію: відео ОЄОУ

В Ужгороді вандала засудили умовно

На початку січня Ужгородський міський суд засудив чоловіка, який вчинив аналогічний злочин. 5 грудня 2021 він вирвав Ханукію на площі Театральній та викинув її у річку. Зловмисника визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. Його засудили на 1 рік позбавлення волі, але замінили покарання на умовне.