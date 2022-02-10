Про закінчення досудового розслідування стосовно порушення рівноправності громадян за національною ознакою повідомили в Об'єднаній єврейській громаді України. Матеріали справи з обвинувальним актом відправили до Подільського районного суду 10 лютого.
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Коли саме служителі Феміди почнуть розглядати провадження по суті, наразі невідомо.
Був поруч вандалом, який руйнував Ханукію у листопаді 2021
- Андрій Рачко повалив Ханукію на Подолі 10 грудня 2020 року.
- Момент інциденту чоловік транслював у соцмережі. Перед вчиненням злочину він пояснив свій вчинок нелюбов'ю до представників єврейської національності.
- Зловмисника досить швидко затримали. Однак розслідування провадження затягнулося через проведення судової лінгвістичної експертизи.
За даними єврейської громади, фахівці прийшли до висновку, що висловлювання зловмисника є ознаками розпалювання національної ворожнечі й ненависті до представників єврейської національності. Крім того, у громаді підкреслили, що Рачок перебував поруч із вандалом, який руйнував Ханукію на Хрещатику в листопаді 2021 року.
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В Ужгороді вандала засудили умовно
На початку січня Ужгородський міський суд засудив чоловіка, який вчинив аналогічний злочин. 5 грудня 2021 він вирвав Ханукію на площі Театральній та викинув її у річку. Зловмисника визнали винним у розпалюванні національної ворожнечі та ненависті. Його засудили на 1 рік позбавлення волі, але замінили покарання на умовне.