У Чорнобильській зоні через російську атаку знову спалахнули пожежі: чи є загрожа

Внаслідок масштабної російської атаки 14 травня в Чорнобильській зоні знову спалахнули пожежі. Це сталося майже одразу після того, як рятувальника вдалося приборкати попереднє займання, що тривало кілька днів.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

Що зараз відбувається в Чорнобильскій зоні?

14 травня після збиття російських безпілотників "Герань-2" на території Опачицького природоохоронного відділення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника спалахнули нові пожежі.

Наразі роботу рятувальників суттєво ускладнюють сильне задимлення, повалені дерева та важкодоступна місцевість. Для прокладання шляхів до осередків займання використовують важку техніку, бульдозери та бензопили.

Зазначається, що на місцях падіння дронів виявили їхні уламки, там також працюють піротехнічні підрозділи ДСНС.

Попри нову пожежу, радіаційний фон у Зоні відчуження не перевищує контрольні рівні. Автоматизованою системою радіаційного контролю перевищень контрольних рівнів потужності еквівалентної дози гама-випромінювання не зафіксовано,

– наголосили у ДАЗВ.

Представники агентства також додали, що російські атаки знову створюють загрозу для екосистеми Чорнобильської зони, адже кожна пожежа несе ризики для лісів, тваринного світу та територій, які відновлювалися після аварії на ЧАЕС десятиліттями.

Російські атаки спричинили нову пожежу / Фото: ДАЗВ

Довідка. Зона відчуження охоплює територію площею приблизно 2,6 тисячі квадратних кілометрів. До неї входять північні райони Київщини, зокрема міста Прип’ять і Чорнобиль, а також частина територій Житомирської області поблизу кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, днями у Зоні відчуження вже ставалася масштабна лісова пожежа – тоді вогонь охопив понад 1 000 гектарів території. Займання швидко поширювалося територією, охоплюючи нові квартали лісового масиву через сильні пориви вітру.

На окремих ділянках лісу роботу рятувальників ускладнювала загроза вибухонебезпечних предметів, через що доступ до частини територій був обмежений. Остаточно загасити пожежу вдалося лише 13 травня.

Влада повідомляла, що радіаційна ситуація залишається стабільною, а жодних небезпечних підвищень внаслідок пожежі не спостерігали.

Українців можуть покарати за спалювання трави: що відомо?

Під час потепління в Україні підвищується рівень пожежної небезпеки. Рятувальники закликають населення не спалювати суху рослинність та дотримуватися правил безпеки.

Варто зазначити, що спалювання сухої рослинності вважається адміністративним правопорушенням і також тягне за собою значні штрафи. Для громадян сума стягнення може становити від 3060 до 6120 гривень, хоча в окремих випадках штрафи бувають і вищими.

За даними правоохоронців, для посадових і юридичних осіб покарання значно суворіше – штраф може сягати понад 21 тисячу гривень.

Посилену відповідальність також передбачено у випадках, коли підпал сухостою спричинив пошкодження майна або створив загрозу для життя та здоров'я людей.

Окрім цього, порушенням правил безпеки вважається не лише сам факт підпалу, а й його наслідки. Якщо вогонь перекидається на сусідні території та завдає шкоди, розмір компенсації може зрости.