Київ Вибухи у Києві Пожежа у Києво-Печерській лаврі та руйнування житлових будинків: які наслідки обстрілу Києва
15 червня, 01:57
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Оновлено - 02:16, 15 червня

Пожежа у Києво-Печерській лаврі та руйнування житлових будинків: які наслідки обстрілу Києва

Олесь Друкач

Масована атака на Київ уночі 15 червня призвела до масштабних наслідків. Відомо про влучання у житлові будинки та низку пожеж.

Одна з них сталася на території Києво-Печерської лаври, як повідомив міський голова Віталій Кличко. 24 Канал зібрав, що ми знаємо на цей момент.

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Що відомо про наслідки масованого обстрілу Києва 15 червня?

 

02:22, 15 червня

Підтверджено 5 постраждалих, надходять нові повідомлення й про наслідки, і звернення до медиків.

02:14, 15 червня

За оперативною інформацією, пошкодження на території Лаври суттєві, є серйозне займання, – КМВА.

02:10, 15 червня

Щонайменше 16 локацій з пошкодженнями у місті, пише КМВА.

Є інформація про 3 постраждалих. На кількох локаціях роботи з допомоги людям ускладнені.

02:05, 15 червня

КМВА пише, підтверджено займання споруд на території Києво-Печерської Лаври

Попередньо – внаслідок прямого влучання. Влада з'ясовує ступінь шкоди, якої завдали росіяни. 

Тривають заходи щодо локалізації у межах безпекових протоколів.

02:00, 15 червня

Міський голова Віталій Кличко повідомляє про такі наслідки обстрілу Києва:

  • Загоряння на території Києво-Печерської Лаври. Пожежа на даху Успенського собору.
  • У Печерському районі – влучання в 5-поверховий житловий будинок. Також – попередньо, влучання в будівлю гуртожитку.
  • В Оболонському – попередньо, руйнація в житловому будинку між 3 та 4 поверхами.
  • У Соломʼянському – влучання в 9-поверховий житловий будинок.

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