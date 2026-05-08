Під Києвом сильно горить ліс: страшні кадри масштабної пожежі

Увечері 7 травня стало відомо про велику пожежу на Київщині. Вона спалахнула в Бучанському районі та триває уночі 8 травня, її гасять не тільки рятувальники.

Про це повідомили в ДСНС. Там наголосили, що о 18:30 7 травня локалізували пожежу, але вона все ще триває.

Що і де горить на Київщині 8 травня?

Через аномальну весняну спеку та сильний вітер лісова пожежа розгорілася поблизу села Тарасівщина.

Вогонь охопив 70 гектарів лісової підстилки та 30 гектарів відкритої території. До ліквідації залучені рятувальники ДСНС, працівники Димерського лісництва, пожежні підрозділи Нацгвардії та добровольці загону швидкого реагування Червоного Хреста,

– мовиться в дописі.

Пожежа в Тарасівщині 7 – 8 травня / Фото ДСНС

Тарасівщина – маленьке село. Поруч розташований відомий зоопарк "XII місяців", а також фабрика ялинкових прикрас. Звідси до Києва близько 17 кілометрів, до Бородянки та Бучі – приблизно по 18 кілометрів.

Зверніть увагу! ЗМІ писали, що 6 – 7 травня Україна була найспекотнішою країною Європи. Та вже 8 травня підуть зливи та грози.

В Україні вирують масштабні пожежі

5 – 6 травня на Мукачівщині на території Верхньо-Воловецького лісництва горіло 75 гектарів. Залучили колег-рятувальників зі Львівської та Івано-Франківської областей, авіацію. Селище Воловець – відомий закарпатський курорт.

7 травня масштабна пожежа охопила Чернігівську область на кордоні з Росією. Зайнялися ліси загальною площею понад 2400 гектарів. Це сталося після обстрілів. Росіяни запускають дрони, тому загасити пожежу складно. Облаштовують додаткові мінералізовані смуги.

Площа займання дуже велика – наче 3360 футбольних полів. В "Лісах України" наголосили, що важливо не допустити поширення вогню до населених пунктів у прифронтовій смузі.