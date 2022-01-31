На проспекті Бандери авто пропускали лебедя-"пішохода": зворушливе відео

У Києві, на проспекті Степана Бандери, молодий лебідь на деякий час змусив водіїв зупинитися на жвавій дорозі. Зворушливі кадри з'явилися у мережі 31 січня по обіді.

На відео видно, як автівки пригальмовують, поки дещо спантеличений птах визначиться, куди ж таки йому йти. При цьому пасажири знімали красеня крізь вікна автівок.

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Недосвідчені учасники руху

У коментарях під роликом люди закликали водіїв бути уважними і пожартували, що пернаті учасники дорожнього руху є новенькими і ще не дуже досвідченими.

Крім того, кияни писали, що для повного комплекту героїв відомої байки на дорозі бракує ще щуки та рака, а також зауважували, що молодий лебідь просто вийшов у розвідку, аби вивчити місцевість, де вирішив зимувати.

Казкове видовище у парку "Наталка"

Протягом останніх тижнів увага жителів Києва прикута до парку "Наталка". Туди з'їжджаються з усіх куточків столиці, аби подивитися на велетенську зграю із 40 лебедів, які прилетіли зимувати на озеро.

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Текст публікації "Києва оперативного":

Друзі-водії! Будьте уважні та обережні, серед учасників дорожнього руху новенькі й не дуже досвідченні. Київ, проспект Степана Бандери.