На видео видно, как автомобили притормаживают, пока несколько озадаченная птица определится, куда же ей идти. При этом пассажиры снимали красавца сквозь окна автомобилей.

Важно В киевском парке "Наталка" неизвестный подстрелил лебедя из пневматического ружья

Неопытные участники движения

В комментариях под роликом люди призывали водителей быть внимательными и пошутили, что пернатые участники дорожного движения новенькие и еще не очень опытные.

Кроме того, киевляне писали, что для полного комплекта героев известной басни на дороге не хватает еще щуки и рака, а также отмечали, что молодой лебедь просто вышел в разведку, чтобы изучить местность, где решил зимовать.

Сказочное зрелище в парке "Наталка"

В последние недели внимание жителей Киева приковано к парку "Наталка". Туда съезжаются со всех уголков столицы, чтобы посмотреть на огромную стаю из 40 лебедей, прилетевших зимовать на озеро.

В Киеве водители пропускали молодого лебедя на дороге: видео

Текст публикации "Киева оперативного":

Друзья-водители! Будьте внимательны и осторожны, среди участников дорожного движения новенькие и не слишком опытные. Киев, проспект Степана Бандеры.