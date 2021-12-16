Маршрутка Ірпінь – Київ зайнялася gрямо на дорозі: відео пожежі
16 грудня 2021 , 12:54Читать новость на русском
Джерело:"Інформатор"
У Києві вранці 16 грудня прямо на дорозі загорілася маршрутка Ірпінь – Київ. Транспортний засіб згорів дотла.
Інцидент трапився в Ірпені. Причини загоряння поки невідомі.
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Відео пожежі зняли очевидці
Пожежу на відео зняв очевидець інциденту. На кадрах видно, що маршрутка згоріла вщент. Трапилося це неподалік зупинки. Біля місця пожежі були люди – ймовірно, це могли бути пасажири маршрутки.
В Ірпені згоріла маршрутка: дивіться відео
За даними рятувальників, у маршрутці перебули близько 20 пасажирів. Постраждалих та травмованих немає. Для гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки та 7 людей.
Останні інциденти з пасажирським транспортом в Україні
- 7 грудня на Чернігівщині вантажівка зіткнулася з маршруткою. Унаслідок цього загинули 13 людей, а ще 7 зазнали травм. Водія вантажівки взяли під варту.
- У Дніпрі маршрутка збила жінку, яка перебігала дорогу.
- На Рівненщині з вантажівки випали погано закріплені колоди на маршрутку. Через це один з пасажирів зазнав травм. У салоні перебували понад 20 людей.