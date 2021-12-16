Інцидент трапився в Ірпені. Причини загоряння поки невідомі.

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Відео пожежі зняли очевидці

Пожежу на відео зняв очевидець інциденту. На кадрах видно, що маршрутка згоріла вщент. Трапилося це неподалік зупинки. Біля місця пожежі були люди – ймовірно, це могли бути пасажири маршрутки.

В Ірпені згоріла маршрутка: дивіться відео

За даними рятувальників, у маршрутці перебули близько 20 пасажирів. Постраждалих та травмованих немає. Для гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки та 7 людей.

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