Жахлива аварія трапилася рано-вранці на автомагістралі Амасья – Чорум, поблизу Гекхойюка. Там водій автобуса не впорався з керуванням.

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Аварія автобуса у Туреччині

У результаті автобус, в якому перебували пасажири, перекинувся. Попередньо, аварія сталася через слизьку дорогу після дощу. Остаточну причину назвуть згодом. Транспорт прямував з Ізміра в Токат.



У Туреччині перекинувся автобус / Фото Gun Haber

Є жертви та багато постраждалих

У результаті ДТП на місці загинули 2 людей. Крім того, ще 24 опинилися у лікарні. За словами медиків, стан частини з них важкий. Чи були серед них іноземці, наразі невідомо.

На місці інциденту працюють поліцейські, рятувальники та медики.

Зверніть увагу! У вересні у Туреччині сталася аварія за участі українських туристів. У 54-річного водія екскурсійного автобуса стався серцевий напад. Через це транспортний засіб виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом зі школярами. У результаті 35 людей отримали пошкодження легкої та середньої тяжкості.



Двоє людей загинули, багато потерпілих / Фото Gun Haber

ДТП сталася на трасі Амасья – Чорум: дивіться карту